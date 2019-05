SFR : premier trimestre timide pour Altice, mais un gain d'abonnés sur le fixe et le mobile

SFR est l'opérateur qui a gagné le plus d'abonnés au premier trimestre 2019

Un bilan trimestriel positif mais qui manque d'équilibre

vit une première depuis son entrée en bourse il y a cinq ans. La maison mère de l'opérateur au carré rouge a enfin enregistré une croissance dans le vert de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à la fois en France et à l'international, où elle est implantée au Portugal, en Israël et en République Dominicaine. Pour l'Hexagone,, mais cela suffit à rassurer le marché, qui s'est emballé dès son ouverture ce vendredi matin.Des trois opérateurs ayant délivré leurs résultats trimestriels,est celui qui s'en sort le mieux au niveau du recrutement. L'opérateur fait mieux qu'Orange (+19 000 sur le fixe, +49 000 sur le fixe) et bien mieux que Free (-15 000 sur le fixe, -50 000 sur le mobile). Au premier trimestre,. Le churn, lui (les utilisateurs qui changent d'opérateur) est en net recul au T1 (-15 %), un autre signe positif pour Altice.Notons que le groupe Altice France enregistre une forte hausse de son EBITDA (qui représente bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements et permet d'en savoir plus sur la création pure de richesse d'une entreprise) à +9,7 %, pour un total de 955 millions d'euros. Une croissance historique : «», a souligné Malo Corbin, le Directeur financier d'Altice Europe.Tout n'est pas vert non plus pour Altice France. L'opérateur a certes gagné des abonnés, mais nous l'avons vu, son chiffre d'affaires n'augmente que très légèrement, et surtout,La politique de bas prix pratiquée par SFR permet à l'évidence de renforcer son parc d'abonnés, mais ne suffit pas - en tout cas pas encore - à engranger des revenus. En revanche, les divisions B2B (+10,2 %) et Médias (+4,3 %), elles, se portent bien.