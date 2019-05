🔥 RED by SFR : deux nouvelles offres illimitées à vie !

A lire aussi :

Les meilleurs forfaits 4G sans engagement Vous souhaitez conserver votre liberté ? Vous avez déjà un smartphone et vous ne voyez aucun avantage à vous engager avec le même opérateur Telecom pour une période de 12 ou 24 mois ? Les forfaits mobiles sans engagement s'offrent à vous !

Notre comparatif des meilleurs forfaits 4G sans engagement

Première chose à savoir, ces forfaits mobile sont tous les deux. En gros, vous pourrez partir dès que vous en aurez envie sans avoir à vous acquitter de plusieurs dizaines d'euros. Autre bonne nouvelle, les prix ne bougeront pas. Ces derniers sont valableset vous n'aurez donc pas de mauvaise surprise au bout d'un an. Enfin, dernier point, vous devrez débourser une poignée d'euros pour obtenir votre carte SIM au moment de la souscription.Commençons donc avec le. Les appels vers les mobiles et les fixes sont illimités en France métropolitaine et dans les DOM (dans une limite de 3 heures par appel et 200 destinataires par mois). Les SMS / MMS jouissent d'une offre similaire vers l'Hexagone uniquement. Du côté d'internet, 40 Go de data sont mis en votre disposition en France et 4 Go supplémentaires par mois seront utilisables depuis l'Union Européenne et les DOM. Dans ces mêmes zones, les appels et les SMS / MMS sont illimités.À présent, évoquons le second. Les appels sont illimités en France métropolitaine comme dans les DOM toujours à condition de ne pas dépasser 3 heures par appel. Vous n'aurez également aucune limite depuis l'Union Européenne, les DOM, USA, Andorre, Suisse et Canada vers les fixes de ces destinations (hors Canada) ainsi que vers l'Hexagone. Cette fois, un appel ne pourra pas durer plus de deux heures.Vers toutes les destinations citées ci-dessus, les SMS / MMS sont aussi illimités. Comme toujours, vous ne pouvez pas dépasser les 200 destinataires par mois. En plus de 60 Go de data utilisables en France métropolitaine, 15 Go supplémentaires vous seront généreusement offerts pour l'UE / DOM, la Suisse, Andorre, les USA et le Canada. Sur ces deux forfaits, vous pourrez bénéficier de l'option Youboox One jusqu'au 30 juin prochain.