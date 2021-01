Atos s'intéresse au rachat de DXC Technology, pour créer un "leader des services digitaux"

DXC, de son côté, a bien accusé réception de l'offre française. Peu après le communiqué d'Atos, l'entreprise américaine a pris la parole jeudi soir pour confirmer « avoir reçu une proposition non sollicitée, préliminaire et non contraignante (ndlr : pour ne pas dire « amicale ») d'Atos pour acquérir toutes les actions DXC Technology ». On parle donc d'une acquisition à 100 % de la firme US.