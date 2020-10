AMD sur le point de racheter Xilinx pour 30 milliards de dollars

À en croire le Wall Street Journal relayé par Tom's Hardware, AMD serait ainsi en pourparlers « avancés » afin de mettre la main sur un compatriote, la société américaine Xilinx. Fondée en 1984, celle-ci s'est principalement fait connaître pour avoir inventé le concept de FPGA aujourd'hui largement utilisé dans l'industrie micro-électronique.

AMD serait prête à débourser la somme de 30 milliards de dollars pour faire l'acquisition de Xilinx. En effet, les deux compagnies ont maintes fois eu l'occasion de travailler ensemble. Ainsi, récemment, AMD et Xilinx ont œuvré sur des projets de deep learning entourant les processeurs EPYC.

Rappelons qu'en 2015, c'est Intel qui avait racheté Altera en échange de 16,7 milliards de dollars. Altera est le plus important concurrent de Xilinx et le rachat de ce dernier par AMD permettrait à la société dirigée par Lisa Su de revenir dans la course. Soulignons que NVIDIA n'est pas resté inactif de son côté avec le rachat d'ARM pour 40 milliards de dollars en cours de finalisation.