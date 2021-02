Après 42, Xavier Niel lance une nouvelle école... d'agriculture, elle aussi gratuite : Hectar

À compter du mois de septembre 2021, le domaine de la Boissière hébergera un grand campus agricole, révèle Capital. Le plus grand du monde ! L'école sera baptisée "Hectar" (ça ne s'invente pas) et aura comme mission de former, chaque année, environ 2 000 étudiants aux métiers agricoles ainsi qu'à la reprise d'exploitation. Un vrai vivier de futurs agriculteurs qui pourront bénéficier d'une formation gratuite, et ce quel que soit leur parcours. Autrement dit, si vous envisagez une reconversion professionnelle dans le monde agricole, vous savez où vous adresser. Alors oui, gratuité, étudiants issus de tous horizons… cela ne vous rappelle rien ? Mais que vient faire concrètement Xavier Niel ici ?