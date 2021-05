Spotify se lance dans les concerts virtuels

Dès ce mois de mai et jusqu'en juin, Spotify hébergera cinq concerts virtuels différents et les « billets » sont déjà disponibles à l'achat. À l'affiche, nous retrouvons des chanteurs comme Jack Antonoff du groupe Bleachers, The Black Keys ou encore Leon Bridges. Les diffusions débuteront à partir du 27 mai et chaque concert affichera une durée allant de 40 à 75 minutes.