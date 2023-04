Et si vous laissiez l'IA écrire directement vos posts sur les réseaux sociaux ?

OwlyWriter IA va ainsi se charger d'identifier automatiquement les contenus organiques les plus performants sur les réseaux. Dès lors, ce dernier va aider à réécrire les publications qui ont généré le plus d’engagement et de portée, sans toutefois les dupliquer. OwlyWriter AI ne publie pas de contenu automatiquement, et l'utilisateur conserve la possibilité de le réviser et de l'éditer avant publication.

L'outil peut également accepter des requêtes simples pour générer des idées de contenu et de posts qui les accompagnent, mais aussi réutiliser un lien vers un contenu web afin de transformer ce dernier en une publication pour les réseaux sociaux. Autant d'éléments qui permettent à OwlyWriter de promettre non seulement de générer du contenu, mais aussi d'assurer une augmentation de l'engagement.