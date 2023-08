Ambiance ! Pour Elon Musk, "Facebook manipule le public"

Il faut dire que les deux hommes se sont opposés sur de nombreux points cette année, à l'image évidemment du simili-Twitter, Threads. Et si cette copie de l'oiseau bleu est semble-t-il vite retombée dans l'anonymat, le conflit perdure, au point même que l'on devrait bien pouvoir prochainement observer Elon Musk et Mark Zuckerberg combattre réellement.

Doit-on s'attendre à de nouvelles piques de la part d'Elon Musk jusqu'à leur arrivée dans la cage, comme une sorte de teasing à la McGregor vs Khabib ? Et si oui, sur quel sujet l'homme qui rêvait de la planète Mars et d'implants cérébraux pourra-t-il attaquer Mark Zuckerberg ? Les prochaines semaines pourraient bien être assez instructives !