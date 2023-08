Diffusé en direct sur X.com, le combat de la décennie devrait avoir lieu dans moins d'un mois

Cela fait quelques semaines que le combat de MMA entre les deux milliardaires ne fait plus vraiment parler de lui. Le duel a été proposé fin juin par Elon Musk sur fond de rivalité entre feu Twitter et Threads, mais les deux belligérants ne se sont pas réellement exprimés sur le sujet depuis. À tel point que Mark Zuckerberg avouait ne pas trop savoir si l'événement se concrétiserait un jour. En revanche, on a pu voir son rival s'entraîner avec un certain Lex Fridman, un informaticien versé dans le jiu-jitsu brésilien, ainsi qu'avec le champion de l'UFC George Saint-Pierre.

Pas sûr que cela suffise à mettre à genoux Mark Zuckerberg, passionné de MMA et amateur, justement, de jiu-jitsu brésilien. Celui-ci vient d'ailleurs de faire bouger les choses en proposant une date pour l'événement : le samedi 26 août. Et si Elon Musk ne l'a pas encore confirmé, on connaît au moins la plateforme sur laquelle la planète entière pourra regarder le match.