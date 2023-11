Zuckerberg envoyé à l’hôpital après un entraînement de MMA "en préparation d’un match" l’an prochain

L'homme, qui approche les 40 ans, se préparait pour une compétition, qui devait avoir lieu en début d'année prochaine. Mais si les mois à venir s'annoncent pleins de séances de rééducation, Mark Zuckerberg n'a pour autant pas perdu son goût pour ce sport. « J'ai toujours hâte de faire le combat une fois que j'aurai récupéré » a-t-il indiqué.

Pour rappel, si beaucoup avaient déjà vu le chef de Meta en action sur des vidéos, son amour pour le MMA a pris une ampleur particulière cette année à cause de sa rivalité avec Elon Musk. Les deux hommes s'étaient même tellement cherchés sur la toile cet été qu'il semblait qu'un combat pourrait être organisé entre les deux milliardaires. Un projet qui avait été finalement abandonné. Et avec cette blessure, on peut imaginer que l'idée ne reviendra plus à la surface.