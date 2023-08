Le combat Musk vs Zuck aura bien lieu

Pour Elon Musk, donc, ce combat n'est pas uniquement un moyen de plus de faire parler de lui, mais également d'attirer un peu d'audience sur une plateforme qui en manque cruellement, et de plus en plus. Il a ajouté que les fonds levés à l'occasion de cet évènement seraient reversés à une association venant en aide aux vétérans. Mark Zuckerberg est probablement trop heureux de régler ses comptes dans une discipline qu'il connaît avec un homme dont il n'est pas le plus grand fan, et de partager ses photos torse nu pour l'occasion. Dans un nouveau tacle à X, il a en revanche proposé « une plateforme plus fiable et qui permette réellement de lever des fonds ». Moins de trois semaines avant la date avancée, il reste donc de vrais détails à régler.