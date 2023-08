Justin Trudeau accuse Facebook de faire passer ses profits avant la sécurité des gens

Le Premier ministre canadien n'a pas mâché ses mots à l'égard du géant des réseaux sociaux, qu'il accuse de vouloir faire passer ses profits avant la vie et la sécurité des gens. Si l'on peut considérer cette déclaration comme un peu cynique et opportuniste de sa part, les deux événements n'étant pas directement liés, il est vrai que 77 % des Canadiens utilisent Facebook, et qu'environ un quart parmi ceux-ci s'informent sur le réseau social. Meta, qui continue de tenter d'empêcher l'entrée en vigueur de la loi, se défend de ses accusations et explique par ailleurs avoir activé son fameux Safety Check dans les régions concernées, qui permet aux habitants des zones sinistrées de signaler qu'ils sont en sécurité.