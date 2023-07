Toujours à la recherche du job de vos rêves ? Vous pourrez bientôt le trouver sur Twitter

Dans certaines régions, des recruteurs y ont déjà accès, et nous pouvons entrevoir son fonctionnement. Il sera par exemple possible d'ajouter des offres d'emploi en se connectant à un ATS (logiciel qui gère le processus de recrutement et d'embauche) ou par un flux XML. Ce processus semi-automatique permettra de publier jusqu'à cinq annonces simultanément, affichées juste en dessous de la bio du recruteur et renvoyant directement à son site web.