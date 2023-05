Twitter hier, Tinder demain ? Musk trouve l'idée séduisante

Mais au-delà de ces grandes questions qui nous toucheraient tous, un tel projet pourrait plus prosaïquement permettre à Twitter de générer plus de revenus. Le réseau social fondé par Jack Dorsey est en effet chroniquement déficitaire, un déséquilibre qui s'est aggravé depuis le mandat d'Elon Musk et le départ d'un certain nombre d'annonceurs publicitaires.

Et selon une étude du cabinet Insider, ce recul devrait continuer, avec des revenus en baisse de 28 % prévus pour 2023, à moins de 3 milliards de dollars. De quoi donner envie d'apporter de nouvelles options potentiellement enrichissantes, quand on sait que de son côté, Tinder seul a pu générer 1,79 milliard de dollars l'an dernier. Et vous, ça vous dirait de trouver votre future moitié sur le réseau de toutes les polémiques ?