Twitter permet désormais aux pros d'indiquer leur géolocalisation

Alors que vous cherchez sans doute encore et toujours à faire certifier votre précieux compte Twitter, le groupe américain annonce une nouveauté destinée aux professionnels qui agissent sur le réseau. Selon Twitter, le réseau de professionnels sur la plateforme est très varié, incluant des développeurs, des créateurs de contenu, des propriétaires de petites entreprises, des organismes à but non lucratif et bien sûr des grandes marques.