Elon Musk enlève encore une fonctionnalité de X.com : les aperçus de lien

Si le changement est brusque, il n'est pas non plus si inattendu. Au mois d'août dernier, Elon Musk l'avait en effet annoncé, l'objectif étant de réduire la taille des posts afin de rendre le flux plus esthétique. L'autre objectif de cette « mise à jour » était aussi de réduire le clickbait sur le réseau.

Elon Musk a aussi comme volonté sur le plus long terme de faire de X.com une sorte de média par lui-même où les utilisateurs produiraient directement du contenu, plutôt que d'être un intermédiaire. Dans ce cadre, il a mis en place la monétisation, et rendu possible la mise en ligne de textes et de vidéos beaucoup plus longs. Et à l'inverse, rendre la vie plus difficile aux sites web utilisant la plateforme ; des sites web devenus, selon cette vision, des concurrents, ce qui a donc du sens.