Copilot Tuning permet d’adapter les modèles d’IA aux spécificités de chaque organisation. À partir de documents internes, workflows ou cas clients, on peut créer un agent qui comprend le contexte métier, applique les bonnes pratiques internes et automatise les tâches avec plus de précision.

L’approche reste low-code et accessible depuis Copilot Studio. Aucune compétence avancée en IA n’est requise. Selon Microsoft, les données utilisées restent dans l’environnement Microsoft 365 et ne sont pas exploitées pour entraîner les modèles de base. Le déploiement est prévu en juin via un programme anticipé.