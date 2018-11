Opera 59 intègrera un porte-monnaie pour vos cryptos

Pas de porte-monnaie sans biométrie

Une gestion optimisée pour vos cryptos

Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité sur ordinateur, il faut d'abord disposer de la version bêta d'Opera pour Android . Après installation de la version 59 d'Developer sur votre ordinateur, vous aurez accès à un QR code afin de synchroniser le portefeuille Android sur la préversion du navigateur fraichement installée.À chaque transaction de cryptos ou téléchargement d'une Dappune notification sur votre smartphone vous demandera de confirmer l'action grâce à votre empreinte digitale. Par conséquent, aucun compte en ligne n'est nécessaire sur la version Desktop du navigateur, il faudra cependant avoir recours à un smartphone qui prend en charge la biométrie.Cette fonctionnalité sur Desktop permettra aux détenteurs d'unde ne pas forcément avoir recours à leur smartphone à chaque transaction, bien qu'il faille tout de même y apposer une empreinte digitale. L'objectif ici est donc d'apporter une interopérabilité entre smartphone et ordinateur de bureau afin de simplifier la gestion du porte-monnaie et de vos cryptos.Concernant la sécurité de ce porte-monnaie, Opera indique que les clés privées sont uniquement stockées sur le smartphone. La sécurité des clés privées dépend donc de celle du smartphone, ce qui relève du contrôle de l'utilisateur.Enfin, s'agissant pour le moment d'une pré-bêta pour la version Desktop et d'une bêta pour Android, encore en cours de développement et, par conséquent, non exemptes de bugs, il est plus sage de ne pas y déposer de sommes trop importantes.