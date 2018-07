Opera pour Android : un portefeuille crypto intégrée à la nouvelle version

Simplifier l'usage d'un portefeuille crypto wallet

Dans un billet partagé sur son blog ce mercredi 11 juillet, Opera annonce que son navigateur pour Android intégrera bientôt un « crypto wallet », soit un portefeuille directement destiné aux monnaies virtuelles.Au mois de janvier, le navigateur norvégien avait déjà fait part de son intérêt pour les cryptomonnaies, mais surtout pour leurs potentielles dérives. À cette époque, Opera avait indiqué que ses navigateurs mobiles et desktop seraient désormais équipés d'une protection contre le minage de monnaie virtuelle, une pratique qui tend à se multiplier. De fait, il n'est désormais plus possible d'utiliser votre processeur pour miner des cryptomonnaies, et ainsi affaiblir l'autonomie et les performances de votre appareil, si vous exploitez le fameux navigateur.Malgré tout, cette décision n'a pas empêché Opera de s'intéresser aux utilisateurs concernés de près par les monnaies virtuelles, puisqu'elle leur proposera bientôt un portefeuille dédié.L'idée principale de ce crypto wallet est de simplifier son usage au maximum afin qu'il soit facile de s'en servir. De fait, son système ne se base pas sur l'utilisation d'un mot de passe, mais sur le système de verrouillage d'Android. Opera explique avoir préféré ce moyen pour que les utilisateurs n'aient pas à retenir encore un nouveau mot de passe.Comme l'indique le chef de produit d'Opera, Charles Hamel, le navigateur prend désormais en compte « les paiements en ligne avec des cryptomonnaies, quand cela est supporté par les marchands ». Lorsqu'ils exploiteront cette nouvelle option, les utilisateurs recevront une demande qu'ils devront signer puis le paiement sera « transmis directement depuis le navigateur ». Cette nouvelle mise à jour permettra aussi de prendre en compte les applications décentralisées d'Ethereum (Dapps). Ce support tentera d'apporter le web 3.0 aux utilisateurs, comme l'explique Charles Hamel.Le portefeuille crypto est en cours de déploiement depuis ce matin et devrait être accessible à tous dans quelques jours.