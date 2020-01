Mozilla transfère Thunderbird à l'une de ses filiales pour pouvoir le monétiser

© Thunderbird

Mozilla a ainsi inauguré une nouvelle filiale baptisée MZLA Technologies Corporation. À compter de ce jour, c'est donc cette nouvelle structure qui aura à charge de développer Thunderbird. L'objectif ? Passer à la vitesse supérieure en ne se reposant plus uniquement sur des dons caritatifs.», explique Philipp Kewisch, chef de produit chez Mozilla, dans un billet de blog.». Une nouvelle des plus réjouissantes donc ! D'autant plus que le client mail a été pour le moins bousculé ces dernières années.Après une traversée du désert et un désengagement progressif de la Fondation Mozilla en 2012, faute de dons suffisants pour le pérenniser, Thunderbird aurait pu mourir en vol. Mais la base d'utilisateur du logiciel s'était finalement mobilisée afin de renflouer les caisses. Des caisses visiblement suffisamment bien remplies pour offrir à l'oiseau-messager un nouveau foyer, à même de lui permettre de se développer davantage.», ajoute Philipp Kewisch.Ce nouveau cadre qui s'offre à Thunderbird pourrait bien marquer un tournant important pour le client de messagerie. C'est notamment ce type de structure qui permet à Firefox , le navigateur de la Fondation Mozilla, de se développer de façon si régulière depuis 2006 — via la Mozilla Corporation.Dans le cas de Thunderbird, Philipp Kewisch ne se confond pas en promesses pour le moment, mais, ne parvenant pas à masquer son enthousiasme dans son message, on peut s'imaginer que de belles choses arrivent pour Thunderbird.Le projet, qui a repris son développement en 2017, a vu son code très largement remanié depuis. Les développeurs ont aussi annoncé que le client prendrait en charge le standard de chiffrement OpenPGP de façon native lorsque la version 78 du logiciel sera opérationnelle. Arrivée prévue l'été prochain.