Le logiciel libre Blender a un nouveau mécène, et pas des moindres : AMD

AMD s'engage pour Vulkan

Source : Next Inpact

La somme versée par AMD à la fondation n'est cependant pas connue.L'entreprise texane AMD a annoncé son mécénat, seulement deux semaines après que son principal concurrent, NVIDIA, a annoncé le sien dans un tweet , le 7 octobre. Mais à l'instar de ce dernier, AMD n'a pas précisé le montant de la somme apportée à la fondation Blender. Des trois mécènes arrivés récemment, seul le montant de l'enveloppe d'Epic est connue (1,2 million de dollars). Cela dit, en ce qui concerne NVIDIA et AMD, on peut supposer un investissement minimal annuel de 120 000 dollars, par société.Comme exprimé dans un autre tweet aujourd'hui, AMD espère participer à la migration de l'interface de programmation (API) de Blender. Celle-ci, qui utilise actuellement OpenGL, doit prochainement migrer vers Vulkan. Par le passé, AMD et Blender ont déjà collaboré pour d'autres projets, notamment pour le développement de l'API OpenCL.