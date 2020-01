Firefox vous laissera supprimer le peu de données que le navigateur collecte sur vous

© Mozilla

Prendre de l'avance sur la loi

Des utilisateurs encore peu concernés

Prévue pour demain, mardi 7 janvier, cette mise à jour permettra aux utilisateurs de Firefox de supprimer toutes les données télémétriques que le navigateur a pu stocker sur ses serveurs.Dans un post de blog saluant l'entrée en vigueur du CCPA, Mozilla se félicite d'aller encore plus loin que ses nouvelles obligations législatives. En effet, l'éditeur explique que «», et que la majorité de ces données n'ont pour objet que l'amélioration de la sécurité et des performances du navigateur. C'est ce qu'il appelle la télémétrie.». Mozilla ajoute que ces données télémétriques ne sont pas collectées lors d'une navigation privée, et qu'il a toujours été facile pour les utilisateurs de désactiver ce partage d'informations.Mais en guise de bonne foi, et pour asseoir son statut de navigateur soucieux de la confidentialité de ses utilisateurs, Firefox leur offrira l'opportunité de supprimer toutes les données télémétriques qu'il a déjà collectées sur eux. «», justifie Mozilla sur son blog.Malgré les efforts formulés par les différents navigateurs Web pour offrir des outils de confidentialité poussés, le grand échiquier des parts de marché reste imperturbable. À en croire les statistiques de StatCounter, Google Chrome a toujours la préférence de près de 64 % des utilisateurs, contre 4,39 % seulement pour Firefox.Pourtant, quiconque est concerné par la confidentialité de ses données en ligne aurait tout intérêt à opter pour une solution alternative. Que cela soit Firefox, ou Brave, qui jouit d'une notoriété grandissante . D'après des expérimentations menées par un journaliste du Washington Post, Chrome aurait accepté les requêtes de pas moins de 11 189 cookies en une semaine d'utilisation. Autant, raconte-t-il , que Firefox aurait bloqué sur les mêmes visites et sur la même période.