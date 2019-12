Le navigateur Brave a dépassé les 40 millions de téléchargements sur Android

© bangoland / Shutterstock.com

Le BAT stagne, mais Brave continue d'avancer

Le logiciel lancé par le fondateur de Mozilla, Brendan Eich, a ainsi doublé son nombre d'utilisateurs Android en huit mois.Selon l'agrégateur de données AppBrain, l'expansion de l'application lancée en 2016 est exponentielle. Disponible sur Android, Brave est déjà devenu l'application adossée à une crypto-monnaie la plus téléchargée. Pourtant, ces chiffres semblent n'avoir aucun impact sur la valeur de la crypto-monnaie utilisée par Brave, le BAT ( Basic Attention Token ). Il aurait même perdu la moitié de sa valeur sur les six derniers mois, se stabilisant en novembre autour de 0,2 dollar.Cette baisse de valeur ne semble pas inquiéter la communauté d'utilisateurs, ni les dirigeants. En mai dernier, Brave était le second navigateur le plus utilisé après Google Chrome. Les créateurs « vérifiés » (une certification permettant aux créateurs de contenus de recevoir des « pourboires ») se font de plus en plus nombreux. Depuis la mi-octobre, où 293 699 avaient été recensés par la plateforme, plus de 40 000 nouveaux créateurs l'ont rejointe.