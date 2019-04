Brave lance la première régie publicitaire centrée sur le respect de la vie privée

Laisser le choix à l'utilisateur

Un ingénieux système de conversion, dans la continuité des Brave Rewards

C'est au moyen d'un long communiqué , publié ce 24 avril, queannonce le lancement de «». Disponible avec le déploiement de la dernière version du navigateur sur macOS, Windows et Linux, cette régie publicitaire fait ses premiers pas en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. Son principe de fonctionnement repose sur le: un credo cher à Brave depuis ses débuts.», explique Brendan Eich, CEO de Brave. «», conclue-t-il.De manière concrète,se limite aux utilisateurs qui auront préalablement choisisur leur navigateur (via une option dédiée). Une fois actif, Brave Ads lancera des annonces sous la forme de notifications affichées en cours de navigation, «», lit-on dans le communiqué. Ces notifications pourront être consultées et occuperont alors une page complète, ouverte dans un nouvel onglet. Brave indique en outre que les utilisateurs sont autorisés à, de manière à les rendre plus ou moins fréquentes.Pour l'utilisateur, le principal intérêt de l'offre Brave Ads est toutefois de lui permettre de, distribués sous la forme de Basic Attention Tokens (BAT). 70 % des revenus bruts générés par l'affichage de publicité sont ainsiaux usagers de Brave ayant opté pour les notifications publicitaires. Ces derniers peuvent ensuite disposer des crédits perçus de deux manières distinctes : soit choisissant deà leurs créateurs de contenus favoris, ou aux sites web les plus visités ; soit en les «».Ces récompenses prennent la forme de, mais sont également échangeables contre des chèques-cadeaux. Brave indique aussi travailler sur une option permettant de convertir les BAT en argent réel, grâce à des partenariats qui restent encore à être dévoilés.Comme le notent nos confrères de ZDNet , 40 % des utilisateurs de Brave sur ordinateur de bureau ont déjà adhéré au programme depuis janvier, date de ses débuts en bêta. Brave Software assure enfin que son dispositif devrait arriver dans les prochains mois sur les moutures iOS et Android du navigateur.