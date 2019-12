Firefox et Chrome suppriment les applications Avast et AVG de leur webstore

Les donnés de navigation collectées

Les applications commencent à faire leur retour

Source : 9To5Google

Suite à des doutes quant au respect de la vie privée des utilisateurs, Google et Mozilla ont décidé de supprimer des extensions des antivirus Avast et AVG de leur navigateur Chrome et Firefox.Un peu trop indiscrètes les applications des services d'antivirus Avast et AVG sont accusées d'aspirer un peu trop de données personnelles. Conséquence : Chrome, Firefox et Opera ont pris des sanctions et retiré plusieurs applications de ces éditeurs du magasin de leur navigateur respectif.Tout est parti d'un article de blog de Wladimir Palant, créateur d'Adblock Plus. Il y explique que la collecte d'informations des extensions concernées «».Parmi les éléments récupérés par Avast et AVG, on retrouve par exemple des données concernant les URL des pages visitées, si le site en question avait déjà été consulté dans le passé, la manière dont on est arrivé sur telle page ou encore le système utilisé.Une découverte qui n'a pas été du goût des navigateurs. Les premiers à réagir ont été Firefox et Opera, qui ont pris des mesures dès le début du mois de décembre 2019. Chrome a été plus long à la détente et a très récemment supprimé trois applications du Web Store : Avast SafePrice, Avast Online Security et AVG SafePrice.Avast a travaillé avec Mozilla pour arrêter le processus de collecte et certaines de ses applications sont de nouveau disponibles sur le store du navigateur (Avast et AVG Online Security). Chez Opera, Avast SafePrice est de retour mais pas Online Security. Enfin sur Chrome, après seulement quelques heures de disparition, AVG Online Security est réapparu.Les autres devraient suivre sous peu, une fois que les correctifs auront été approuvés.