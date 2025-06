Dans Edge, la recherche au sein de l'historique devrait gagner en simplicité. Il ne sera bientôt plus nécessaire de saisir des mots-clés précis. Microsoft y a en effet intégré un modèle d’IA traité en local et permettant à l'internaute de retrouver une page web précédemment visitée en formulant une requête en langage naturel. Ainsi, une recherche sur le terme “machine learning” pourra aussi remonter des résultats liés à “intelligence artificielle”, le système reconnaissant synonymes et formulations proches.

Le modèle d’intelligence artificielle, entraîné localement sur l’historique de navigation, s’adapte progressivement aux habitudes de l’utilisateur. Cette approche permet d’indexer rapidement de larges historiques, sans solliciter de ressources matérielles importantes. Dans une note, Microsoft précise que le déploiement de cette nouveauté est graduel et n'est pour l'heure pas activée pour tout le monde. En outre, cette fonctionnalité est optionnelle.