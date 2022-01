Vulnérabilités zero-day : est-il vraiment pertinent de les rendre publiques ?

Une faille est une « zero-day » quand aucun patch n'existe pour la corriger, car le fournisseur n'a pas connaissance de son existence avant son exploitation ou sa publication. Il a donc « zéro jour » pour la corriger. Les zero-day sont rares et convoitées : il existe tout un marché légal de ventes de ces failles à divers organismes gouvernementaux et militaires. Si un groupe en découvre une et souhaite l’exploiter plutôt que prévenir l’entreprise, cette exploitation est généralement minimale et ciblée pour éviter que la vulnérabilité soit découverte et patchée. Dans ce genre de cas, la faille n'est généralement pas une menace pour le grand public. Dès qu’une faille zero-day devient publique, il y a deux possibilités : soit elle perd de son intérêt puisqu’elle va être patchée, soit elle est facile à exploiter et sévère, comme Log4Shell, et devient par conséquent une menace globale très dangereuse et exploitée massivement par plusieurs groupes très rapidement, avant que toutes les personnes concernées aient pu la combler.