Log4Shell : le ransomware Khonsari s’attaque aux serveurs Minecraft

Le jeu Minecraft, dans sa version Java, est désormais visé par le ransomware Khonsari, a rapporté Microsoft. En particulier, les hackers chercheraient des serveurs hébergés par des utilisateurs ou des entreprises autres que Microsoft qui n’auraient pas été mis à jour et qui sont donc toujours vulnérables à Log4Shell. Pour rappel, exploiter Log4Shell sur Minecraft est d’une facilité déconcertante : il suffit d’une ligne dans le chat pour arriver à compromettre le serveur ainsi que les clients connectés. À l’aide de cette simple instruction, les attaquants récupèrent un payload sur leur serveur et l’exécutent sur le serveur vulnérable et les PC connectés, menant ici à une infection par le ransomware Khonsari.