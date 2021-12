Log4Shell : des chercheurs trouvent une faille en renommant un iPhone (ou une Tesla)

Preuve supplémentaire de sa nature insidieuse, on apprenait récemment par The Verge que remplacer le nom d'un iPhone par du code suffisait à obtenir un ping (et donc un point de contact) provenant des serveurs d'Apple. Cette faille est également observée chez Tesla.

Les chercheurs à l'origine de cette autre découverte ont simplement remplacé le nom de l'appareil par une chaîne de caractères bien spécifique. Cette dernière est créée pour envoyer les serveurs vers une URL de test. Cela permet de simuler leur comportement dans l'hypothèse où ils seraient réellement confrontés à une attaque par ce biais.

Et le bilan est préoccupant : ce changement de nom a bien conduit les serveurs d'Apple à visiter l'URL préalablement choisie par les chercheurs. Dans le cadre d'une attaque, les conséquences de cette vulnérabilité pourraient être sérieuses et conduire à un chargement de ressources à distance, comme du code malveillant. Inutile de préciser que cela ne devrait normalement pas être possible avec un simple changement de nom.