Mozilla corrige 2 failles critiques dans Firefox 100

Passé en version 100 il y a quelques semaines, Firefox vient de recevoir un correctif et de passer en 100.0.2 sur desktop (et en 100.3.0 sur Android). Cette mouture peut sembler mineure de par sa numérotation, mais il n'en est rien : elle vient corriger deux failles de sécurité jugées critiques. Même chose d'ailleurs pour Firefox ESR en 91.9.1 et pour le client e-mail Thunderbird, également en 91.9.1.