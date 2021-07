Mozilla lance RegretsReporter, une extension Web pour signaler des contenus nuisibles sur YouTube

Pour signaler les contenus nuisibles ou trompeurs, les utilisateurs ont pu télécharger et installer l'extension RegretsReporter, développée dans ce but par Mozilla et disponible sur Chrome et Firefox .

Le fonctionnement de l'extension est assez simple. Il suffit de cliquer sur l’icône d’extension visible dans la barre d’outils du navigateur et de suivre les informations pour signaler une vidéo. Mozilla permet également de préciser quelles sont les recommandations qui ont conduit l'utilisateur au contenu signalé. Enfin, il est possible d'envoyer toute information complémentaire à la fondation, en remplissant un formulaire optionnel.