Call of Duty Warzone : un malware déguisé en cheat pour déceler les tricheurs

CoD Dropper v0.1 réussit donc un double tour de force. Il permet d'un côté à des hackers dits « éthiques » de faire leurs armes contre des « victimes » loin d'être innocentes. De l'autre, il permet de traquer de nombreux tricheurs sur un jeu qui en est peuplé et de voir jusqu'où ces derniers sont prêts à aller pour arriver à leur fin.

Le rapport de sécurité d'Activision a ainsi conclu : « Bien que cette méthode soit très simpliste, il s'agit in fine d'une technique de social engineering qui révèle la volonté de sa cible [le tricheur] de sciemment réduire la protection de sa machine et d'ignorer les avertissements sur un potentiel risque d'infection par un logiciel malveillant ».

Reste à savoir, maintenant que CoD Dropper v0.1 s'est fait connaître du public, si son efficacité sera atténuée ou non. Cela pose également une question plus large quant à une potentielle utilisation de ce logiciel à des fins moins louables, autant de la part de hackers que d'entités plus puissantes.

Morale de l'histoire : tricher est un bien mauvais jeu, auquel on joue plus que jamais à ses risques et périls.