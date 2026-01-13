Règle absolue à graver dans le marbre, ne communiquez jamais vos codes d'accès ou de validation. Même chose pour votre identifiant de banque à distance, votre mot de passe, le code confidentiel de votre carte, le cryptogramme au dos, et les codes reçus par SMS ou affichés dans l'application. Même si la personne au téléphone se présente comme votre conseiller ou le service de sécurité de votre banque, car les deepfakes vocaux pullulent désormais. N'oubliez pas que votre vraie banque ne vous demandera jamais ces informations complètes.