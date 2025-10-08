Dès jeudi, une simple faute de frappe dans un nom pourrait bloquer votre virement. La nouvelle réglementation européenne sur la vérification des virements SEPA entre en vigueur le 9 octobre.
Préparez-vous à redoubler de vigilance lors de vos prochains virements. À partir du jeudi 9 octobre, votre banque va scruter chaque transaction avec une attention plus grande encore, puisque le moindre décalage entre le nom que vous saisissez et celui du titulaire réel du compte déclenchera une alerte. Cette mesure européenne, baptisée « Vérification du Bénéficiaire », vise à combattre la fraude, mais elle risque aussi de compliquer vos opérations quotidiennes, même s'il faut dire que c'est pour votre bien.
Un contrôle automatique sur tous les virements SEPA dès le 9 octobre
Le temps où vous pouviez envoyer de l'argent simplement en renseignant un IBAN est révolu. Dès le 9 octobre, un nouveau mécanisme se met en branle à chaque virement. Désormais, votre banque interrogera l'établissement du destinataire pour vérifier que le nom saisi correspond au titulaire du compte. Cette vérification s'effectuera en quelques secondes, avant la validation définitive.
Le processus concerne aussi bien les virements classiques que les virements instantanés, du moment qu'ils transitent entre comptes de paiement. La seule exception notable, ce sont les comptes d'épargne réglementés comme le Livret A, qui échappent à cette nouvelle obligation. Pour tous les autres virements SEPA, c'est-à-dire ceux effectués dans l'espace européen, il est impossible d'y couper. Et la réglementation s'impose à toutes les banques françaises, sans distinction.
Le processus ne nécessite aucune action de votre part. La vérification s'opère automatiquement en arrière-plan, de manière totalement transparente. Prenons un cas concret. Vous transférez de l'argent à Jean Dupont vers l'IBAN FR76. Si la banque confirme l'identité du titulaire, la transaction s'exécute normalement. Mais si admettons le compte appartient à Inès Paris, le système génère dans la foulée une alerte pour signaler l'anomalie.
Les quatre réponses de votre banque face à la vérification SEPA
Il y a différentes situations. La plus simple est lorsque votre saisie correspond parfaitement au nom du titulaire. Ici, le nom que vous saisissez correspond exactement au titulaire du compte. Votre écran affiche alors « Bénéficiaire vérifié » et l'opération se poursuit sans accroc. Pour vous, rien ne change, et le virement s'effectue comme d'habitude. C'est le scénario idéal.
Il existe un deuxième cas de figure, celui de la correspondance partielle. Imaginons que vous ayez écrit « Anne Marie Bouchard » avec un d, mais que le compte soit « Anne-Marie Bouchart » avec un t et un tiret. Le système détecte cette petite variation et vous propose de corriger automatiquement dans votre carnet de bénéficiaires, ou de continuer avec votre saisie initiale. Bref, une simple alerte sans gravité.
Troisième situation, plus problématique, le décalage total. Imaginons que vous ayez enregistré « Toto » dans vos bénéficiaires, mais que le compte appartienne en réalité à Thomas Pinot. Votre établissement bancaire vous alertera aussitôt sur cette incohérence, sans toutefois vous révéler l'identité réelle du titulaire. La banque vous conseillera de corriger le nom pour relancer la vérification, mais techniquement, rien ne vous empêche de valider quand même.
Enfin, dernier cas de figure, la vérification peut tout simplement échouer. Cela arrive si la banque du destinataire rencontre un bug technique ou si elle n'a pas encore intégré le système de vérification. La décision vous revient entièrement néanmoins, car vous pouvez choisir de maintenir votre virement ou de l'annuler, selon votre niveau de confiance.