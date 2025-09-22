Plus problématique cette fois, lorsque l'absence de correspondance révèle un décalage total entre votre saisie et la réalité. En gros, vous pensiez envoyer à « Maman » mais le compte appartient à « Marie Martin ». Dans ce cas, aucun détail sur le véritable titulaire ne vous sera communiqué. La Banque Postale, qui a déjà communiqué sur le sujet, recommande alors de corriger le nom de votre bénéficiaire pour permettre une nouvelle vérification, mais vous pouvez aussi décider de continuer votre virement sans modification.