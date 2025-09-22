Le 9 octobre 2025, un dispositif européen imposera aux banques de vérifier l'identité des destinataires de virements. La mesure, anti-fraude avant tout, évitera aussi les erreurs futiles.
Les virements « à l'aveugle » vers un simple IBAN appartiendront bientôt au passé. À partir du 9 octobre, votre banque devra systématiquement s'assurer que le nom du destinataire correspond bien au véritable titulaire du compte bancaire. Cette « Vérification du Bénéficiaire » (Verification of Payee en anglais, ou VOP) s'appliquera automatiquement à tous vos virements SEPA. L'objectif est à la fois de réduire les erreurs, et de diminuer les risques de fraudes, conformément à ce qu'exige la réglementation européenne.
La vérification automatique s'activera à chaque virement SEPA
Le processus de vérification s'active dès que vous validez un virement. Votre banque interroge automatiquement l'établissement du destinataire pour comparer le nom que vous avez saisi avec celui figurant réellement sur le compte. Cette vérification s'effectue en quelques secondes, avant validation définitive de votre virement.
Prenons un exemple concret. Vous décidez d'envoyer de l'argent à « Jean Dupont » sur l'IBAN FR76... Si la banque confirme que ce compte appartient effectivement à « Jean Dupont », le virement se déroule normalement. Mais si elle répond que le titulaire s'appelle en réalité « Marie Martin », votre banque vous alerte immédiatement sur cette incohérence suspecte.
Sachez que le processus ne nécessite aucune manipulation particulière de votre part. Tous les virements SEPA sont concernés, qu'ils soient standards ou instantanés, émis entre comptes de paiement. Les comptes d'épargne comme le Livret A ne sont en revanche pas concernés par cette mesure.
Quatre réponses possibles de la banque selon votre situation
Plus concrètement, que se passe-t-il après interrogation ? Quatre scénarios peuvent survenir selon la correspondance entre vos informations et la réalité. La « correspondance totale » confirme que tout est correct, le message « Bénéficiaire vérifié » s'affiche alors et vous pouvez poursuivre sereinement. C'est le cas idéal qui ne change rien à vos habitudes actuelles.
Deuxième possibilité, la « correspondance partielle ». Ici, le système détecte une différence mineure, par exemple vous avez écrit « Anne Sophie Delannoi », avec un i mais le compte est au nom d'« Anne-Sophie Delannoy », avec un y. Votre banque vous propose alors de corriger automatiquement cette variante dans votre liste de bénéficiaires, ou de continuer malgré tout si vous préférez conserver votre saisie initiale.
Plus problématique cette fois, lorsque l'absence de correspondance révèle un décalage total entre votre saisie et la réalité. En gros, vous pensiez envoyer à « Maman » mais le compte appartient à « Marie Martin ». Dans ce cas, aucun détail sur le véritable titulaire ne vous sera communiqué. La Banque Postale, qui a déjà communiqué sur le sujet, recommande alors de corriger le nom de votre bénéficiaire pour permettre une nouvelle vérification, mais vous pouvez aussi décider de continuer votre virement sans modification.
Enfin, une vérification peut s'avérer impossible si la banque du destinataire rencontre un problème technique ou ne participe pas encore au système. Dans ce cas, gardez alors la liberté de maintenir ou d'annuler votre virement selon les informations disponibles et en votre possession.