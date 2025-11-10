Le FNC-RF, voilà un petit nom qui devrait retenir votre attention. Ce « Fichier National des Comptes signalés pour Risque de Fraude » n'est autre que la pièce maîtresse du nouveau dispositif voté. Son rôle consiste à rassembler les références bancaires des comptes détectés par les systèmes internes de surveillance des établissements. On parle ici d'une mutualisation qui permettra enfin aux acteurs financiers de croiser leurs alertes et de repérer les profils louches.