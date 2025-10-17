MattS32

Ben oui, l’optique / dentaire / audio, ça relève bien du médical…

Après, dans la mesure où l’échange de données serait entre l’assurance maladie et les mutuelles, c’est dans un cadre qui est déjà soumis au secret médical, et ça me semble quand même pas déconnant du tout que les mutuelles et la sécu échangent des données, notamment pour éviter les doubles remboursements.

En fait je pense que la cible principale de cette mesure, c’est les cas où des gens font des demandes de remboursement d’une même prestation à deux mutuelles différentes, telle que je le comprend l’idée serait sans doute que quand une mutuelle rembourse une prestation elle notifie la sécu à ce sujet, qui centraliserait donc l’info, pour qu’une autre mutuelle puisse interroger la sécu et vérifier auprès d’elle que si la prestation a déjà fait l’objet d’un remboursement par la mutuelle.

Et si c’est bien ça, je n’y vois en fait même pas vraiment de problème de protection du secret médical : l’info supplémentaire ici, c’est pas l’existence d’une prestation (qui elle, est bien une info médicale), mais simplement des information sur la prise en charge de cette prestation, puisque l’info médicale, elle est déjà entre les mains de la sécu et de la mutuelle à la base (la sécu a remboursé la part sécu, donc connait la prestation, et la mutuelle a reçu une demande de remboursement de la part du patient, donc forcément elle est aussi au courant de la prestation).