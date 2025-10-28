Michele Centemero, vice-président exécutif des services Europe chez Mastercard, voit plus loin qu'une simple protection technique. Il s'agit pour lui d'aider les entreprises à « rester résilientes, à prévenir la fraude et à se développer en toute confiance dans une économie de plus en plus connectée ». La solution est désormais disponible partout dans le monde, pour les banques émettrices et acquéreuses. Un pari ambitieux, face à des cybercriminels qui ne manquent jamais d'imagination.