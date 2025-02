D’après Sucuri, au moins six sites Magento infectés par le même identifiant GTM ont déjà été identifiés, mais l’ampleur de l’attaque reste difficile à mesurer. Car pour passer sous le radar, les hackers ont utilisé plusieurs techniques d’obfuscation très avancées. Plutôt qu’un script clair et identifiable, leur code était brouillé par des chaînes de caractères incompréhensibles et des calculs inutiles destinés à compliquer son analyse. Plus pernicieux encore, une fois décodé, le script semblait fonctionner comme un simple outil de suivi, rendant la fraude encore plus difficile à repérer.