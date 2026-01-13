La banque en ligne Revolut vient de lancer une fonctionnalité anti-arnaque qui détecte les appels frauduleux en temps réel. Le système vérifie l'identité de l'appelant pour contrer les escroqueries par deepfake vocal.
Revolut a dévoilé ce mardi 13 janvier 2026 une nouvelle arme contre les arnaques téléphoniques. Alors que le deepfake vocal prend de l'épaisseur, la fintech intègre à son application un système de détection qui s'active automatiquement pendant les appels, pour confirmer à l'utilisateur si l'interlocuteur est vraiment un agent de la banque, ou un arnaqueur qui est en train de se jouer de lui. Une nouveauté destinée à rassurer, qui devrait être bien accueillie par les clients de la banque en ligne.
Les arnaques par deepfake vocal atteignent un niveau de sophistication inquiétant
Les deepfakes vocaux font désormais partie intégrante de l'arsenal de l'arnaqueur téléphonique. Cette technique, qui repose sur l'usage de l'intelligence artificielle, permet aux escrocs de reproduire n'importe quelle voix humaine à la perfection. Tout le problème, donc, c'est que le faux conseiller bancaire qui vous appelle possède exactement la même voix, le même débit de parole et les mêmes expressions qu'un vrai employé de ma banque. Il est presque impossible de faire la différence à l'oreille.
Ces arnaques par usurpation d'identité exploitent notre vulnérabilité psychologique. Sous pression, persuadé de parler à sa banque, on transfère l'argent vers un compte soit-disant sécurisé, on révèle des données sensibles, on valide des transactions frauduleuses. Le piège se referme en quelques minutes, le temps que le cerveau comprenne qu'on vient de se faire plumer par une voix générée par ordinateur.
Revolut, qui a franchi en ce début d'année le cap des 7 millions de clients en France, a donc décidé d'adopter une approche différente des solutions classiques. Plutôt que de multiplier les messages d'alerte en amont, la banque en ligne intervient au moment précis où vous risquez de vous faire piéger, c'est-à-dore pendant que vous êtes au téléphone. Concrètement, dès que vous ouvrez votre application Revolut alors qu'un appel est en cours, une bannière s'affiche immédiatement pour vous dire si c'est vraiment la banque au bout du fil ou un escroc.
Un bouclier en temps réel, signé Revolut, qui intervient au bon moment
Dans le détail, Revolut explique que si l'appel provient effectivement de ses services, la bannière en question vous confirme l'authenticité de l'échange. Dans le cas contraire, une alerte urgente vous prévient que vous n'êtes pas en ligne avec la banque. En appuyant sur cette bannière, vous accédez alors instantanément à des parcours de protection adaptés, allant du signalement de la tentative de fraude au blocage de votre compte temporairement, en passant par une prise de contact avec le vrai service client, grâce aux appels intégrés à l'application.
Dès 2024, les systèmes de protection de Revolut ont empêché les escrocs de dérober plus de 600 millions de livres sterling aux 65 millions d'utilisateurs de la plateforme. Un chiffre impressionnant qui témoigne de l'ampleur du phénomène et de l'efficacité des algorithmes déployés par la fintech. La nouvelle bannière vient en tout cas compléter la boîte à outils de Revolut, qui propose à présent des appels sécurisés directement dans l'application pour éviter les faux numéros, mais aussi un mode Street qui retarde les virements en cas d'agression physique, des vérifications biométriques pour valider les transferts importants, et des algorithmes capables de bloquer les transactions suspectes avant leur exécution.
Revolut dit vouloir offrir des alertes au moment exact où les utilisateurs en ont besoin, et leur fournir des actions concrètes pour protéger leur argent pendant que l'arnaque est en train de se dérouler. La fonctionnalité est déjà disponible sur iOS, les utilisateurs Android devront l'activer manuellement depuis leur centre de sécurité.