Dès 2024, les systèmes de protection de Revolut ont empêché les escrocs de dérober plus de 600 millions de livres sterling aux 65 millions d'utilisateurs de la plateforme. Un chiffre impressionnant qui témoigne de l'ampleur du phénomène et de l'efficacité des algorithmes déployés par la fintech. La nouvelle bannière vient en tout cas compléter la boîte à outils de Revolut, qui propose à présent des appels sécurisés directement dans l'application pour éviter les faux numéros, mais aussi un mode Street qui retarde les virements en cas d'agression physique, des vérifications biométriques pour valider les transferts importants, et des algorithmes capables de bloquer les transactions suspectes avant leur exécution.