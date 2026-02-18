À la fin du mois de janvier, un pirate informatique a réussi à mettre la main sur les identifiants d'un fonctionnaire autorisé à consulter le FICOBA dans le cadre des échanges d'information entre ministères. Plutôt que de tenter de pirater directement le système (une opération complexe et risquée), l'attaquant a choisi de voler les identifiants de connexion de l'agent qui, lui, disposait d'un accès officiel et légitime au FICOBA dans le cadre de ses missions. Avec ces précieux sésames en poche, il s'est connecté sans éveiller le moindre soupçon, sur une durée qui n'a pas été précisée.