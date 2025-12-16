L'offensive a été dévoilée le samedi 13 décembre à 18h, lorsqu'un message signé « Indra » a surgi sur BreachForums, que l'on croyait disparu. Les mots ne laissent planer aucun doute sur les intentions des cybercriminels. « Maintenant, vous allez payer pour ce que vous avez fait à nos amis ». Cette allusion fait référence aux arrestations menées en France entre février et juin 2025, et autant dire qu'elle dessine les contours d'une vendetta numérique qui pourrait faire du mal à l'Hexagone.