Eurofiber travaille notamment avec le ministère de l'Intérieur et d'autres ministères, mais aussi avec les géants Airbus, Thales, Orange, TotalEnergies et même la SNCF. Sur un forum spécialisé, le pirate ByteToBreach dit détenir des configurations VPN, des mots de passe en pagaille, des captures d'écran de systèmes internes, du code source, des certificats numériques et même des sauvegardes SQL. Le genre de butin qui fait saliver la cyberpègre.