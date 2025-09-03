Infomaniak ajoute que "les données que vous avez confiées à nos services (Mail, kDrive, kChat, Hébergements, etc.) ainsi que vos moyens de paiement sont protégés et en sécurité."

La société a récemment introduit le chiffrement des emails basé sur les standards OpenPGP, ECC et AES-256-GCM et conseille d'activer la double authentification.