Le spécialiste du cloud suisse Infomaniak annonce avoir été victime d'une cyberattaque. Aucune donnée utilisateur n'a toutefois été affectée.
On ne compte plus le nombre d'entreprises ayant subi une attaque informatique. Rien qu'en France, Engie, InterSport, France Travail, Orange, Thales, Auchan ou Conforama en ont fait les frais. Et c'est sans compter les établissements de santé comme le CHU de Brest ou l'hopital Simone Veil. À son tour, Infomaniak annonce avoir récemment canalisé une tentative d'intrusion.
Une tentative ratée
Dans un email envoyé à ses clients, Infomaniak affirme :
"Nous avons détecté un acte malveillant qui visait l'un de nos systèmes de gestion. Grâce à nos systèmes de protection et l’intervention de nos équipes de sécurité, nous l'avons détecté et bloqué. Rien n’indique que des données aient pu être compromises."
En analysant cette tentative d'intrusion, l'hébergeur suisse indique que les hackers entendaient récupérer divers types de données et notamment celles associées aux comptes des clients. Il s'agit plus précisément du nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, données contractuelles ainsi que les mots de passe. L'entreprise précise que même si cette tentative avait réussi, les mots de passe sont stockés de manière chiffrée et auraient donc été inutilisables.
Infomaniak ajoute que "les données que vous avez confiées à nos services (Mail, kDrive, kChat, Hébergements, etc.) ainsi que vos moyens de paiement sont protégés et en sécurité."
La société a récemment introduit le chiffrement des emails basé sur les standards OpenPGP, ECC et AES-256-GCM et conseille d'activer la double authentification.