Nous avons, pour la clarté de l'information évidemment, passé un peu de temps sur le dark web, et figurez-vous qu'il ne nous a pas fallu beaucoup de temps pour découvrir la supercherie. Le 19 septembre 2025, un pirate apparu ce mois-ci sur la plateforme cybercriminelle ouvrait un sujet pour parler de la mise en vente d'une base de données (nom, prénom, adresse postale etc.) contenant les informations de 44,3 millions de dossiers de France Travail. Certes, il y a bien eu une fuite France Travail/Cap Eploi confirmée en mars 2024. Mais l'échantillon très générique fourni ne permet à aucun moment de faire le lien avec France Travail, ex-Pôle Emploi.