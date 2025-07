Pour le moment, ce sont près de 30 Go de données que le pirate a publié sur le forum du dark web dans lequel il s'exprime. Par ailleurs, Naval Group est de plus en plus confiant quant au fait qu'il ne s'agirait pas d'une attaque par ransomware, aucune rançon n'ayant été demandée par le hacker, malgré sa volonté d'être contacté par la direction.

Évidemment, ces paroles apaisantes tranchent avec les affirmations du pirate, qui dit vouloir garder une partie des documents qu'il aurait dérobés. « L'infrastructure principale du CMS restera en ma possession à des fins de rétro-ingénierie » a-t-il ainsi déclaré. De quoi mettre sérieusement en alerte du côté des autorités ?