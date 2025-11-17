C'est une nouvelle attaque informatique qui vient de toucher la France. Et cette fois, les pirates s'en sont pris à l'Urssaf !
La France semble aujourd'hui être un champ ouvert à toutes les offensives des pirates, avec de nombreuses entités qui sont touchées, que ce soit dans le privé, ou bien dans le public, à l'image des mésaventures de France Travail. Et aujourd'hui, une nouvelle institution vient d'être touchée, à savoir l'URSSAF.
1,2 million de personnes concernées
Et au suivant ! L'URSSAF vient en effet d'annoncer que Pajemploi, son service utilisé pour permettre aux particuliers de rémunérer des assistants maternels et des gardes d'enfant à domicile, avait été la cible d'un piratage. Un acte de « cybermalveillance » particulièrement massif, si l'on en croit les premières informations.
L'Urssaf explique ainsi que cette attaque, ayant eu lieu vendredi 14 novembre dernier, « a pu concerner jusqu'à 1,2 million de salariés de particuliers employeurs. » Petit ajout rassurant, aucune autre service de l'Urssaf n'a été touché, selon l'institution, et ce hack ne remet pas en cause le fonctionnement de Pajemploi.
De nombreuses données récupérées par les pirates
Ce dernier « ne remet pas en cause [non plus] le traitement des déclarations et le paiement des salaires ». Reste qu'il y a tout de même un nombre importants de données qui ont été récupérées dans le coup, parmi lesquels :
- Nom et prénom ;
- Date et lieu de naissance ;
- Adresse postale ;
- Numéro de Sécurité sociale ;
- Nom de l'établissement bancaire ;
- Numéro pajemploi ;
- Numéro d'agrément.
Les informations les plus importantes comme les mots de passe, les numéros de compte bancaire ou bien même les numéros de téléphone ne font pas partie des données qui ont filé dans le sac des pirates. L'Urssaf, qui a présenté ses excuses, et qui a notifié l'ANSSI, la CNIL ainsi que la justice, annonce tout faire « pour renforcer ses dispositifs et garantir, de manière permanente, la sécurité des données qui lui sont confiées ».