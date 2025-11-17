Et au suivant ! L'URSSAF vient en effet d'annoncer que Pajemploi, son service utilisé pour permettre aux particuliers de rémunérer des assistants maternels et des gardes d'enfant à domicile, avait été la cible d'un piratage. Un acte de « cybermalveillance » particulièrement massif, si l'on en croit les premières informations.

L'Urssaf explique ainsi que cette attaque, ayant eu lieu vendredi 14 novembre dernier, « a pu concerner jusqu'à 1,2 million de salariés de particuliers employeurs. » Petit ajout rassurant, aucune autre service de l'Urssaf n'a été touché, selon l'institution, et ce hack ne remet pas en cause le fonctionnement de Pajemploi.