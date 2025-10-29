France Travail n'a vraiment pas de chance. Car après l'attaque subie cet été, une nouvelle cyberattaque a fait mouche contre l'agence, apprend France Info. « Selon nos premières investigations, des données ont en effet été extraites » a-t-il ainsi été indiqué. Cette fois, cette attaque ne serait pas passée par les infrastructures de l'agence, mais aurait plutôt été initiée grâce à des logiciels malveillants extracteurs de données (infostealers) installés sur les ordinateurs personnels des demandeurs d'emploi.

France Travail ajoute ne pas être « en mesure de confirmer le volume des demandeurs d'emploi concernés, ni de confirmer la nature des données. » Mais si France Travail n'a pour le moment pas de données à fournir, d'autres ont des informations à avancer.