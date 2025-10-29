L'agence française en charge de l'emploi est une cible prisée des pirates. La preuve, elle a encore subi cette semaine une cyberattaque.
Cette année, de nombreuses entités ont été l'objet de cyberattaques, que ce soit des entreprises ou bien des institutions publiques. Et dans ce domaine, certaines sont très touchées, à l'image de France Travail. L'agence dédiée à l'emploi en France a en effet été durement attaquée au mois de juillet dernier, avec les données de près de 340 000 demandeurs d'emplois compromises. Mais ça n'était qu'un début semble-t-il.
Une nouvelle cyberattaque touche France Travail
France Travail n'a vraiment pas de chance. Car après l'attaque subie cet été, une nouvelle cyberattaque a fait mouche contre l'agence, apprend France Info. « Selon nos premières investigations, des données ont en effet été extraites » a-t-il ainsi été indiqué. Cette fois, cette attaque ne serait pas passée par les infrastructures de l'agence, mais aurait plutôt été initiée grâce à des logiciels malveillants extracteurs de données (infostealers) installés sur les ordinateurs personnels des demandeurs d'emploi.
France Travail ajoute ne pas être « en mesure de confirmer le volume des demandeurs d'emploi concernés, ni de confirmer la nature des données. » Mais si France Travail n'a pour le moment pas de données à fournir, d'autres ont des informations à avancer.
Une attaque qui aurait été menée par le groupe Stormous
En effet, pour plusieurs spécialistes consultés par France Info, comprenant notamment la plateforme hexagonale ransomware.live, ce serait le groupe de hackers pro-russes Stormous qui serait à l'origine de l'offensive. Ce dernier a revendiqué l'attaque sur le dark web, attaque qui lui aurait permis de voler les informations de plus de 30 000 demandeurs d'emploi français.
Selon nos confrères de BFM Tech & Co, le groupe Stormous affirmerait posséder les noms d'utilisateur, les mots de passe ainsi que les noms, les dates de naissance, les numéros de téléphone et les adresses mail et physique des demandeurs d'emploi. Affirmation plus grave, ils auraient aussi mis la main sur les cartes d'identités, les attestations de Sécurité sociale, les avis d'impôts et les RIB de demandeurs d'emploi. On attend maintenant confirmation.