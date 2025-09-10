Avec les Hauts-de-France, la Normandie et les Pays de la Loire, ce sont trois régions qui ont été touchées par une même technique d'intrusion, comme l'explique Damien Bancal (Zataz). Une dizaine de comptes de professionnels de santé ont servi de sésame aux attaquants. Une fois les identifiants compromis, l'accès aux systèmes gérés par les groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé (GRADeS) était grand ouvert.