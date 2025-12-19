Partout, a été annoncée en cette fin de semaine la cyberattaque de la CAF, alors qu'il s'agit en réalité d'une manipulation cyber d'envergure. Si Clubic n'est pas tombé dans le piège, en prônant la méfiance au vu des nombreuses zones d'ombre, tout le monde ou presque a largement relayé le piratage de la Caisse d'allocations familiales, dans les médias, sur les réseaux sociaux et ailleurs. C'est en fait un service de l'état rataché au ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative qui a été piraté. Qu'en est-il réellement ?